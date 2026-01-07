”بدون اشتراك القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بورنموث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 02:19 مساءً - يحل نادي توتنهام هوتسبير ضيفاً على نظيره بورنموث مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل توتنهام اللقاء بعد تعثره الأخير بالتعادل أمام سندرلاند بنتيجة 1/1 ويسعى الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات رغم افتقاده لعدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات والمشاركات الدولية.

في المقابل، يطمح بورنموث لإنهاء سلسلة من النتائج السلبية استمرت لـ 11 مباراة دون فوز، والابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط.

وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بورنموث

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً على قناة beIN Sports HD 8، حيث تعد الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق عصام الشوالي.