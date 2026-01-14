مقتل 4 مسلحين في باكستان
أعلنت القوات الأمنية الباكستانية مقتل أربعة مسلحين، خلال عملية استخباراتية نُفذت في منطقة قلات بإقليم بلوشستان، جنوب غرب باكستان.
ونقلت إذاعة باكستان الرسمية عن بيان للجيش الباكستاني، اليوم، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية بشأن وجود مسلحين في المنطقة، ينتمون لجماعات محظورة في البلاد.
وأضاف البيان أنه خلال تنفيذ العملية، اشتبكت القوات الأمنية مع المسلحين، ما أسفر عن تبادل كثيف لإطلاق النار نجم عنه مقتل المسلحين الأربعة... مشيرا أن أسلحة وذخائر ضبطت بحوزة المسلحين.
وأكد البيان أن عمليات التمشيط لا تزال جارية للقضاء على أي مسلحين آخرين قد يكونون موجودين في المنطقة.
