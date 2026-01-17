”بدون اشتراك” القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد برينتفورد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:29 مساءً - يستضيف فريق تشيلسي نظيره برينتفورد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025 2026، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم الإنجليزية بشغف لمتابعة صراع النقاط بين الفريقين.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويسعى البلوز لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول المسابقة لتعزيز فرصه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

بينما يتواجد برينتفورد في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب البلوز لاستعادة توازنه والمنافسة بقوة على المراتب العليا.

ويشهد اللقاء طموحات كبيرة من كلا الفريقين، حيث يسعى تشيلسي لتأكيد انتصاراته على ملعبه وبين جماهيره، فيما يضع برينتفورد نصب عينيه تحقيق مفاجأة على ملعب ستامفورد بريدج، خاصة وأن المباراة تجمع بين فريقين متقاربي المستوى والنقاط، ما يجعلها مباراة مفتوحة تكتيكيًا وفنيًا.

موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد والقنوات الناقلة

وتقام مباراة تشيلسي ضد برينتفورد مساء السبت 17 يناير 2026، على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط والوطن العربي.