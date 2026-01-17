تحديث تطورات: سعر الذهب عيار 18 و21 الآن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:29 مساءً - تسيطر حالة من الترقب على سوق الصاغة المصري مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بانتظار الانطلاق الفعلي للتعاملات وتحديد الوجهة الجديدة للمعدن الأصفر بعد موجة صعود ملحوظة اختتم بها الذهب تداولات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

استقرت أسعار الذهب في آخر تحديث لها قبل بدء تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 24 نحو 7040 جنيهًا بينما استقر عيار 21 وهو الأكثر طلبًا في السوق المحلي عند مستوى 6160 جنيهًا للجرام.

وبالنسبة لعيار 18 فقد بلغ سعره 5280 جنيهًا في حين سجل عيار 14 نحو 4106 جنيهات وتعد هذه الأسعار مؤشرًا أوليًا لحين فتح المحلات أبوابها رسميًا في تمام العاشرة صباحًا.

وفيما يخص أسعار الشراء من المواطنين فقد بلغت مستويات قريبة من أسعار البيع مع فوارق طفيفة حيث سجل جرام 21 للشراء نحو 6130 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 مبلغ 49280 جنيهًا كقيمة خام قبل إضافة المصنعية أو الدمغة وهو ما يجعله وسيلة استثمارية مفضلة للكثيرين.