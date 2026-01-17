رسميًا: أسعار السجائر المحلية والأجنبية اليوم في مصر.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:29 مساءً - تسيطر حالة من الاستقرار الواضح على منافذ بيع السجائر في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث نفت الجهات الرسمية كافة الأنباء المتداولة حول إقرار زيادات جديدة في التكاليف الضريبية ليقطع الطريق أمام الشائعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

حيث إن منظومة الأسعار الحالية تخضع لضوابط قانونية صارمة تضمن استقرار السوق وحماية المستهلك من أي تلاعب في القوائم الرسمية المعلنة.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن القواعد المعمول بها حاليًا تسمح للشركات المنتجة بمرونة محددة في تسعير منتجاتها وفقًا للمحددات السوقية والمنافسة دون وجود أي تعديلات مفاجئة في ضريبة القيمة المضافة بالوقت الراهن.

كما شددت الشركة الشرقية للدخان على التزامها بالأسعار الموحدة التي أقرتها سابقًا لضمان توفير الأصناف الشعبية بكافة المناطق السكنية، وأنّ هامش ربح التجار محدد بدقة لمنع أي مغالاة قد ترهق كاهل المواطنين.

أسعار السجائر المحلية والأجنبية

استقرت أسعار عائلة "كليوباترا" بكافة أنواعها سواء "بوكس" أو "سوبر" أو "سويتش" عند مستوى 44 جنيهًا للعبوة الواحدة وهو ذات السعر المطبق على أصناف "مونديال" و"بوسطن".

وفيما يخص التبغ المسخن والأنواع الأجنبية فقد سجلت "ميريت" نحو 105 جنيهات و"مارلبورو" 97 جنيهًا بينما استقر سعر "L&M" عند 76 جنيهًا وبلغت عبوات "HEETS" نحو 69 جنيهًا.