تراجع مفاجئ.. كم وصل سعر جرام الفضة اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:29 مساءً - بدأ سوق الفضة في مصر تعاملاته هدوءًا لافتًا مع انطلاق ساعات الصباح اليوم السبت حيث سجلت الأعيرة المختلفة تراجعات طفيفة بنسب محدودة جدًا، ويأتي هذا الهبوط الطفيف مدفوعًا بحالة الاستقرار التي تسيطر على البورصات العالمية وترقب المستثمرين لتحركات العملات الأجنبية.

أسعار أعيرة الفضة بالأسواق

سجل الجرام النقي عيار 99.9 نحو 146.10 جنيهًا ليكون بذلك النوع الأعلى قيمة في السوق المصري.

بينما تراجع جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 ليصل إلى 140.10 جنيهًا.

أما الفضة الإسترليني عيار 92.5 وهي الأكثر شهرة في صناعة الحلي فقد بلغت 135.28 جنيهًا للجرام.

وفيما يخص الفضة السعودي عيار 875 فقد استقرت عند 127.97 جنيهًا.

بينما سجل عيار 800 نحو 117 جنيهًا.

سعر أوقية الفضة

سجلت أوقية الفضة اليوم مبلغًا وقدره 4544 جنيهًا بينما استقر سعر الكيلو عند 146100 جنيهًا.

توقعات أسعار الفضة مستقبلًا

يشير الخبراء إلى أن السوق المحلي يمر بمرحلة من الثبات النسبي بانتظار بيانات اقتصادية عالمية جديدة قد تغير من مسار المعادن النفيسة.

ورغم هذا الانخفاض الطفيف لا تزال الفضة تحتفظ بمكانتها كوعاء ادخاري آمن وملاذًا استثماريًا يفضله الكثيرون بجانب الذهب نظرًا لسهولة تداولها وانخفاض تكلفة مصنعيتها مقارنة بالمعادن الأخرى.