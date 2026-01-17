تحديث الأحد.. كم وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:29 مساءً - ثمّة تحديثات جديدة شهدتها بورصة الدواجن مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث سيطر الاستقرار المائل للارتفاع الطفيف على أسعار الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق المصرية.

وذلك في ظل التوازن بين حجم الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك اليومي مع استمرار جهود الدولة في دعم قطاع الثروة الداجنة وتوفير اللقاحات والأعلاف لضمان استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة اليوم الأحد مستويات تتراوح ما بين 70 و71 جنيهًا بينما يصل السعر للمستهلك النهائي في المحلات بمتوسط يتراوح بين 78 و83 جنيهًا حسب المنطقة الجغرافية وتكاليف النقل.

أما الدواجن الساسو فقد استقرت عند 90 جنيهًا في البورصة لتصل إلى المستهلك بنحو 100 جنيه تقريبًا في حين سجلت الفراخ البلدي مستويات أعلى نظرًا لطبيعة تربيتها والطلب المرتفع عليها في المواسم المختلفة.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض حالة من التباين ليتراوح ما بين 25 و34 جنيهًا في الشركات الكبرى حسب الجودة ونوع السلالة بينما استقر سعر الكتكوت الساسو حول 15 جنيهًا.