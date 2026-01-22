مقتل 7 عمال بانفجار وسط الهند

مقتل 7 عمال بانفجار وسط الهندأفادت وكالة “برس ترست أوف إنديا”، نقلاً عن الشرطة، يوم الخميس، بمقتل سبعة عمال على الأقل وإصابة آخرين بجروح، جراء انفجار وقع في مصنع لتصنيع المعادن بولاية تشاتيسغار وسط الهند.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع في منطقة بالودابازار داخل منشأة تابعة لشركة “ريال إسبات”، حيث باشرت فرق الإنقاذ أعمالها في موقع الانفجار، فيما فُتح تحقيق لمعرفة أسبابه.

وقال مسؤولون إن الانفجار وقع داخل فرن يعمل بالفحم أثناء قيام العمال بأعمال تنظيف وصيانة في الموقع.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار حدث في مصنع شركة “ريال إسبات آند باور” المحدودة في قرية باكولاهي، التابعة لمركز شرطة بهاتابارا الريفية، مشيرة إلى أن العمال كانوا ينفذون أعمال تنظيف روتينية قرب فرن فحم ساخن عندما وقع الانفجار بشكل مفاجئ.

وأضافت التقارير أن الانفجار أدى إلى تطاير الفحم المشتعل واندلاع النيران في أجزاء من المصنع، ما أسفر عن خسائر بشرية وإصابات متفاوتة، وسط تصاعد كثيف للدخان في المنطقة