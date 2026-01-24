اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:26 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم الإسبانية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وفياريال، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة على مستوى صراع المراكز المتقدمة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على فياريال على أرضية ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الحافل بالمواجهات القوية خلال السنوات الأخيرة.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أبرز قمم الجولة، حيث يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بعدما حقق 15 انتصارًا وثلاثة تعادلات مقابل هزيمتين، ساعيًا لمواصلة الضغط على المتصدر في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، جمعها من 13 فوزًا وتعادلين وتلقى أربع هزائم، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من الوصافة وتُعزز حظوظه في المنافسة هذا الموسم.

ويدخل ريال مدريد المواجهة بطموحات واضحة للعودة بالنقاط الثلاث، معتمدًا على قوته الهجومية بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، في محاولة لفرض سيطرته مبكرًا وكسر صمود دفاعات فياريال خارج الديار.

على الجانب الآخر، يسعى فياريال إلى تعطيل مسار الفريق الملكي وتقليص الفارق النقطي، مستندًا إلى تطور مستواه هذا الموسم، رغم تعثره في بعض الجولات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يُمثل خصمًا عنيدًا أمام الكبار.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وفياريال عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة فياريال وريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD 1، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.