تردد قناة الضوء الأحمر Red Light بدون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:33 مساءً - قناة Red Light من القنوات الترفيهية المخصصة للكبار، وهي قناة لا يتم بثها على القمر المصري نايل سات بل تقتصر على الظهور عبر الأقمار الأوروبية الكبرى مثل هوت بيرد وأسترا وهو ما يفسر صعوبة العثور عليها لدى كثير من المستخدمين في المنطقة العربية.

هل تتوفر قناة Red Light على نايل سات؟

بشكل قاطع لا يوجد أي تردد لقناة Red Light على نايل سات وأي معلومات تشير إلى عكس ذلك غير صحيحة، القناة مرتبطة بباقات أوروبية مدفوعة وتخضع لأنظمة تشفير تمنع استقبالها دون اشتراك رسمي.

تعتمد قناة Red Light على أنظمة تشفير أوروبية متقدمة وتحديدًا نظام Viaccess ما يعني أنها مشفرة بالكامل، لا تعمل على أجهزة الاستقبال العادية، تحتاج إلى بطاقة اشتراك صالحة وجهاز يدعم نظام التشفير المستخدم.

تردد قناة الضوء الأحمر Red Light

فيما يلي تردد قناة الضوء الأحمر:

التردد: 11727 ميغاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

حالة القناة: مشفرة بنظام Viaccess

تردد آخر قناة الضوء الأحمر Red Light

يوجد تردد آخر لقناة الضوء الأحمر وهذا التردد هو:

التردد: 12207 ميغاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

حالة القناة: مشفرة بالكامل وتحتاج اشتراك مدفوع

تنويه هام

جميع الباقات التي تضم قناة Red Light موجهة لفئة الكبار، ولا يسمح بمشاهدتها إلا لمن تجاوز السن القانوني، كما تتطلب القناة جهاز استقبال حديث يدعم أنظمة التشفير الأوروبية وبطاقة اشتراك رسمية مفعلة.