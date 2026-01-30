اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة نيوم ضد ضمك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:33 مساءً - يستعد نادي نيوم لاستضافة نظيره نادي ضمك مساء يوم الجمعة، في لقاء مرتقب يجمعهما على أرضية "استاد مدينة الملك خالد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ويدخل نيوم اللقاء بطموح قوي لرد الاعتبار بعد خسارته في مواجهة الذهاب بنتيجة (1 - 2) لصالح ضمك.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزهما في جدول ترتيب الدوري في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الجولة التاسعة عشرة.

موعد مباراة نيوم ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 30 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 04:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 05:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 06:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيوم ضد ضمك في دوري روشن السعودي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الحصري والجديد لمنافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

كيفية مشاهدة مباراة نيوم ضد ضمك في دوري روشن السعودي

يتاح للمشجعين متابعة البث المباشر للقاء عبر تطبيق ثمانية لضمان تغطية شاملة للمواجهة.