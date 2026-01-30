”لا تفوتك” القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:33 مساءً - يستعد نادي التعاون لاستضافة نظيره نادي الأخدود مساء اليوم الجمعة، في مواجهة هامة يحتضنها "ملعب نادي التعاون"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026

ويدخل التعاون اللقاء بطموح كبير لتكرار تفوقه بعد أن حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة (3 - 2)، حيث يسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يطمح الأخدود لرد الاعتبار وتحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره لتحسين وضعه في الدوري.

موعد مباراة التعاون ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 30 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 03:50 عصراً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 04:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 05:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة التعاون ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قنوات ثمانية (Thamanya)، الناقل الحصري الجديد لمباريات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

كما يمكن للمشجعين متابعة اللقاء عبر تطبيق ثمانية لضمان تغطية رقمية شاملة للمواجهة.

معلق مباراة التعاون ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

كلف القائمون على شبكة قنوات ثمانية المعلق مشاري القرني للوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية، ليرافق الجماهير في متابعة هذا اللقاء المرتقب بين التعاون والأخدود.