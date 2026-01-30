علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد نهضة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:33 مساءً - يستعد نادي بيراميدز المصري لاستضافة نظيره نادي نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة، في مواجهة قوية يحتضنها "استاد الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يدخل الفريقان اللقاء بطموح كسر نتيجة التعادل السلبي التي خيمت على مواجهة الذهاب في المغرب.

ويسعى بيراميدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يمنحه صدارة المجموعة أو يعزز حظوظه في التأهل، بينما يطمح نهضة بركان للعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة لتأمين موقعه في البطولة القارية.

موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 30 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر قناة Time Sport داخل جمهورية مصر العربية.

كما تذاع المباراة فضائياً وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي للبطولة في الشرق الأوسط.

حكم مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي عن حكم مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا، فسيقود المواجهة تحكيمياً الحكم عبد العزيز باه.