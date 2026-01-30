ثبتها الآن واستمتع بأحدث الأعمال الدرامية: تردد باقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:33 مساءً - ارتفعت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة عن ترددات القنوات الليبية التي تقدم محتوى درامي ومسلسلات متنوعة، خاصة لمحبي الأعمال المحلية والعربية.

هذه القنوات تقدم برامج مسلية ومستمرة على مدار اليوم، وتعتبر خيار مناسب لمتابعة الدراما الليبية والعربية بسهولة من أي مكان، وفيما يلي نستعرض أهم الترددات لضبط هذه القنوات على جهاز الاستقبال عبر الآتي:

تردد قناة ليبيا دراما على النايل سات:

التردد: 11564.

الاستقطاب: أفقي H.

الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ليبدة TV على النايل سات:

التردد: 11564.

الاستقطاب: أفقي H.

الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة Libya LY على النايل سات: