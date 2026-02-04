تطور مفاجئ داخل الهلال.. نجم الفريق يلوح بقرار اعتزال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 08:15 مساءً - دخل ملف الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، دائرة التوتر خلال الساعات الماضية، بعدما أبدى اللاعب رغبة واضحة في مغادرة صفوف الزعيم، عقب التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويواجه نونيز ضغوطًا جماهيرية وإعلامية متزايدة، على خلفية تراجع مردوده الفني وإضاعته عددًا من الفرص السهلة، وهو ما فتح باب الانتقادات والمطالبة بضم مهاجم صريح أكثر فاعلية في الخط الأمامي.

ومع وصول بنزيما، تبدو فرص نونيز في المشاركة بصفة أساسية مهددة، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الخط الهجومي، بوجود أسماء أخرى أبرزها البرازيلي ماركوس ليوناردو، الأمر الذي دفع اللاعب للتفكير جديًا في الرحيل خلال النصف الثاني من الموسم.

عرض فنربخشة لضم نونيز

كشفت تقارير إعلامية تركية أن نادي فنربخشة تقدم بعرض رسمي لاستعارة نونيز لمدة ستة أشهر، مع تضمين بند يتيح شراءه بشكل نهائي بنهاية الموسم، مستغلًا اقتراب غلق باب الانتقالات في تركيا مساء الخميس المقبل.

نونيز يهدد باعتزاله لكرة القدم

من جهتها، ذكرت صحيفة “عكاظ” أن نونيز صعدد موقفه، وأبلغ إدارة النادي بإصراره على الرحيل، ملوحًا باتخاذ قرار اعتزال كرة القدم حال عدم الموافقة على انتقاله إلى فنربخشة، في تصعيد غير مسبوق داخل أروقة النادي.

يُذكر أن داروين نونيز انضم إلى الهلال في الصيف الماضي قادمًا من ليفربول، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مقابل صفقة بلغت قيمتها نحو 53 مليون يورو.