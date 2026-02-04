تابع أجدد افلام الرعب… تردد قناة عيون الرعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 08:15 مساءً - تحظى قناة عيون الرعب بشعبية كبيرة بين محبي أفلام الرعب والإثارة حيث تقدم تجربة مشاهدة مختلفة تجمع بين التشويق والغموض، وتعرف القناة بعرض محتوى متنوع يشمل الأفلام الأجنبية الحديثة والكلاسيكية بالإضافة إلى برامج قصيرة تتعلق بعالم الرعب والأحداث الغامضة ما يجعلها وجهة مفضلة للجمهور الذي يبحث عن الإثارة والتشويق على مدار اليوم.

وتهتم القناة بتقديم البث بجودة مناسبة لتوفير وضوح الصورة ونقاء الصوت مع بث متواصل بدون توقف أو فواصل إعلانية طويلة ما يتيح للمشاهد متابعة محتواها بسهولة وراحة.

تردد قناة عيون الرعب على نايل سات

يمكن ضبط جهاز الاستقبال لمتابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 12564 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

طريقة تثبيت قناة عيون الرعب على جهاز الاستقبال

افتح القائمة الرئيسية في جهاز الرسيفر واختر إعداد القنوات أو تركيب الأقمار.

حدد خيار البحث اليدوي أو إضافة تردد جديد.

اختر القمر الصناعي نايل سات وأدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه.

اضغط على بحث Scan وانتظر حتى تظهر قناة عيون الرعب في قائمة النتائج.

بعد ظهور القناة قم بالضغط على حفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات لديك.

بهذا التردد وطريقة التثبيت يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى قناة عيون الرعب ومتابعة أحدث أفلام الرعب والإثارة بسهولة وبجودة ثابتة طوال اليوم.