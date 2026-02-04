نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الاقصر: استعلام الآن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 08:15 مساءً - اعتمدت محافظة الأقصر رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول، بحضور قيادات تعليمية من مديرية التربية والتعليم، لضمان دقة وشفافية إعلان النتائج، وحصول كل طالب على حقه الكامل.

وحضر الاعتماد كل من "عبد الرحمن أحمد حسين" مدير التعليم العام والقائم بأعمال وكيل الوزارة، والدكتور "صفوت جارح عبد العظيم" وكيل الوزارة، إلى جانب "عثمان عبد الرحيم" مدير التعليم الإعدادي، و "جمال عبده حسن" رئيس لجنة النظام والمراقبة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الأقصر