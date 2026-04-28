الأهلي يحسم مصير توروب داخل الفريق.. قرار نهائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:33 مساءً - تتواصل حالة الجدل داخل النادي الأهلي حول مستقبل المدير الفني الدنماركي "ييس توروب"، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحسم مصير توروب بعد مباراة بيراميدز

تشهد القلعة الحمراء أجواء من التوتر، في ظل حالة الغضب الجماهيري من تراجع النتائج وتذبذب الأداء، إلى جانب تراجع فرص الفريق في المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال إفريقيا، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني واللاعبين.

وبات مطلب إقالة توروب حاضرًا بقوة داخل الأوساط الكروية بالنادي، خاصة مع استمرار سلسلة النتائج السلبية وعدم قدرة الفريق على استعادة توازنه منذ توليه المسؤولية الفنية.

وكشفت مصادر أن ملف المدير الفني كان محل نقاش مسبق داخل إدارة الأهلي، خلال مرحلة تسليم ملف كرة القدم لكل من ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، حيث تم الاستقرار في ذلك التوقيت على استمرار المدرب ومنحه فرصة كاملة.

وجاء هذا القرار في ظل ارتباط النادي ببنود مالية كبيرة في عقد المدرب، والتي تُلزم الأهلي بسداد القيمة المتبقية كاملة في حال اتخاذ قرار الإقالة قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما جعل الإدارة تتعامل بحذر مع الملف.

خسارة الأهلي أمام بيراميدز

على جانب آخر، علمت مصادر مطلعة أن الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز أعادت فتح نقاشات داخل مجلس الإدارة حول وضع الفريق الفني، حيث من المنتظر أن يتم تقييم الموقف بشكل موسع خلال اجتماعات غير رسمية لمتابعة تطورات المرحلة الحالية.

وتسعى إدارة الكرة داخل النادي إلى حسم ملف المدير الفني قبل بداية الموسم المقبل، بما يضمن عدم تحميل النادي أي أعباء مالية إضافية أو خسائر كبيرة.

وفي المقابل، لا تزال هناك صعوبات تعيق إنهاء التعاقد مع توروب في الوقت الحالي، في ظل استمرار الالتزامات التعاقدية، ليبقى مصير المدرب مرتبطًا بشكل مباشر ببند الشرط الجزائي وطريقة التعامل معه خلال الفترة المقبلة.