الموت يفجع لاعب ونجم مصر بحادث مروع ينهي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 03:29 مساءً - خيّم الحزن على الوسط الكروي المصري بعد إعلان نادي دكرنس وفاة الحارس الشاب أحمد محمد سالم تابت، لاعب الفريق السابق، والذي سبق له تمثيل عدد من الأندية المصرية أبرزها طلائع الجيش والإنتاج الحربي.

تفاصيل وفاة أحمد سالم

ووفقًا لما تم تداوله، جاءت وفاة الحارس الشاب إثر حادث مؤلم، بعدما سقط من الطابق الثاني داخل أحد العقارات السكنية أثناء عمله، عقب اختلال توازنه، ليفارق الحياة في واقعة صادمة هزّت كل من عرفه داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ونعى الكابتن سيد دبور اللاعب بكلمات مؤثرة عبر حسابه على “فيسبوك”، حيث عبر عن حزنه العميق لفقدان أحد أقرب اللاعبين إلى قلبه، مؤكدًا أن الراحل كان يتمتع بأخلاق عالية وقلب طيب، وكان مثالًا للاعب المجتهد والمخلص داخل الملعب وخارجه.

إنجازات أحمد سالم في الدوري المصري

وكان أحمد سالم قد نجح خلال مسيرته في تحقيق لقب كأس السوبر المصري 2021 رفقة فريق طلائع الجيش، بعد الفوز على الأهلي، في إنجاز يُعد من أبرز محطاته الكروية.

ورغم رحيله المبكر، سيظل اسم أحمد سالم حاضرًا في ذاكرة زملائه وكل من تابع مسيرته، لما تركه من أثر طيب وسيرة حسنة داخل الوسط الرياضي.