5 أبراج تشعر بالتوتر سريعًا.. هل أنت منهم؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:29 مساءً - التوتر شعور طبيعي للجسم لمواجهة الضغوطات والتحديات، وبالرغم من أن التوتر القليل يحفز على الإنجاز إلا أن هناك الكثير من الأشخاص يتأثرون بشكل كبير من الضغوطات اليومية مما يضر بالصحة الجسدية بسبب مبالغتهم في التفكير والخوف من تتبعات الضغوطات، إليك بعض الأبراج الفلكية الأكثر عرضة للتوتر بسبب حساسيتها المفرطة وكثرة تفكيرها في التفاصيل.

أبراج تميل للانفعال السريع والتوتر الزائد

برج العذراء

من أكثر الأبراج توترًا بشكل سريع بسبب التفكير المستمر في كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة، والسعي الدائم للمثالية مما يؤثر على طباعهم ليسيطر عليهم القلق سريعًا بمجرد شعوره أن شيئًا ما خرج عن سيطرته.

برج الحوت

يعد مولود برج الحوت من الأشخاص ذات الحساسية العالية والعاطفة المفرطة لذلك قد يبالغ في القلق بمجرد الشعور بعدم الأمان أو الضغط النفسي، وبسبب حساسيته العالية يميل سريعًا للتفكير في أسوأ الاحتمالات مما يزيد توتره.

برج الجوزاء

في الغالب يفكر الجوزاء في الكثير من الأشياء في نفس الوقت، ويحلل الأمور بشكل مبالغ فيه مما يدخله في دوامة من القلق والتشتت، فالجوزاء معروف بتقلب مزاجه بسرعة وهو ما يزيد من توتره في بعض المواقف.

برج الحمل

ينفعل الحمل سريعًا عند التعرض لضغوطات مفاجئة وسرعان ما يتحول انفعاله إلى توتر عندما لا تسير الأمور كما لا يجب أن تكون، فتجعله شخصيته الاندفاعية يتعامل بعصبية من هذه الضغوطات مما يزيد توتره.

برج السرطان

يتصف مولود السرطان بالحساسية المفرطة وتأثره بكلمات وأفعال الآخرين، لذلك يشعر بالتوتر بسهولة خاصةً في العلاقات والمشاكل العائلية.