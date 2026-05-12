بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الحسين ضد الوحدات في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الأردنية مساء اليوم الثلاثاء إلى استاد الحسن في مدينة إربد، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الحسين إربد والوحدات ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما الكبير، حيث يسعى كل طرف إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب.

موقف الحسين إربد والوحدات قبل المباراة

يدخل الحسين إربد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل عروضه القوية في الفترة الأخيرة، إذ نجح الفريق في تحقيق أربعة انتصارات وتعادل واحد خلال آخر خمس مباريات، ليؤكد جاهزيته لخوض المواجهات الكبرى.

في المقابل، يعول الوحدات على خبرة لاعبيه في مباريات الكؤوس، رغم تذبذب نتائجه مؤخرًا، حيث حقق انتصارين وتعادل في ثلاث مباريات من آخر خمس مواجهات، ويطمح إلى العودة من إربد بانتصار يضمن له التأهل إلى النهائي.

موعد مباراة الحسين إربد والوحدات

تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 على أرضية استاد الحسن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الأردن ومصر والسعودية، والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد الوحدات

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية، الناقل الرسمي لمنافسات كرة القدم الأردنية، ويتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي عماد قطيش.

كيف يمكن مشاهدة مباراة الحسين إربد والوحدات؟

يمكن متابعة اللقاء عبر البث التلفزيوني لقناة الأردن الرياضية، كما توفر القناة خدمة المشاهدة المباشرة من خلال منصاتها الرقمية الرسمية.

وتحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة التاريخية بين الفريقين، والرغبة المشتركة في بلوغ النهائي والاقتراب خطوة جديدة من التتويج بلقب كأس الأردن.