تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:29 مساءً - أكد منتخبي العراق والمغرب وجود تعاون مع شركة جوجل وتوقيع شراكة تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي خلال مباريات بطولة كأس العالم 2026 كواحدة من أبرز فعاليات بطولة كأس العالم لهذا العام.

تعاون المنتخب العراقي والمغربي واستخدام الذكاء الاصطناعي

أكدت شركة جوجل بشكل رسمي عن توقيع شراكة مع منتخب المغرب والعراق في واحدة من فعاليات كأس العالم، ويأتي التعاون متضمناً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي وبالأخص استخدام جوجل جيميني في اختراع فعاليات رياضية جديدة.

يساعد هذا التعاون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إضافة جانب ترفيهي في مباريات البطولة، حيث يهدف التعاون إلى تقريب الجمهور من اللاعبين قدر الإمكان من خلال تمكين مشجعي المنتخبات من ابتكار طرق تشجيع جديدة عن طريق تحويل النصوص إلى صور ومقاطع صوتية باستخدام جوجل جيميني.

أعلن "عدنان درجال" عن سعادته بهذا التعاون مؤكداً على مكانة شركة جوجل الكبيرة عالمياً التي مكنتها من تعزيز القيمة التسويقية للأندية في المجال الرياضي، كما أعلن عن حماسه لهذا التعاون الذي سيمنح الجمهور إمكانية أكبر لتشجيع المنتخب في البطولة.