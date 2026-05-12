دليل حماية الهاتف الذكي… أماكن وأخطاء شائعة يجب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:29 مساءً - أصبح الهاتف الذكي اليوم من أهم الاستثمارات متعددة الاستخدامات ومن الضروري الاهتمام بتقديم حلول لحمايته لتقليل الأضرار المحتملة التى قد تصيبه في حال الاستخدام الخاطئ والجهل بأنواع الأماكن والمساحات التي يجب ألا تضع هاتفك فيها.
نصائح هامة لحماية هاتفك الذكي
تعد طريقة ومكان حفظ الهاتف أهم المؤثرات التي تؤثر بصورة مباشرة على العمر الافتراضي لجهازك وجودته، ولهذا نوضح أهم النصائح وأماكن الحفظ الممنوعة فيما يلي:
- لا تضع هاتفك أو تشحنه بجانب مصادر الحرارة" الميكروويف، التليفزيون والأفران" لأنها قد تلحق الضرر الكبير إذا تركت لساعات طويلة أو مع نسيانها.
- تجنب ترك هاتفك في سيارتك على الرغم من بديهية الأمر إلا أنه مع ارتفاع الحرارة قد تتأثر الأجزاء الداخلية للهاتف وينتج عنها عدة أضرار .
- امتنع عن وضع هاتفك في جيبك لساعات طويلة أن هذا النوع من الحرارة قد يتسبب لك ضررًا ويعرض جسمك لموجات ترددية قوية.
- لا تضع هاتفك مكشوفًا في الأماكن العامة وخاصةً في المطارات وصناديق التفتيش الأمنية مما قد يعرضه لخطر السرقة بكل سهولة.
- الاهتمام بإحضار هاتف ذكي من موقع مختص ومعتمد لتجنب اقتناء أجهزة مجهولة الهوية و تعرضك للسرقة.
