تطورات.. الاتحاد الإيراني يعلن موقف القنوات الناقلة لمواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 06:29 مساءً - يواصل منتخب إيران استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026 من خلال مباراة ودية تجمعه بمنتخب مالي، في إطار البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، وتمثل هذه المواجهة محطة مهمة للمنتخب الإيراني الذي يسعى إلى اختبار العديد من الحلول الفنية والوقوف على مستوى اللاعبين أمام منافس يمتلك أسلوب لعب مختلفًا وقوة بدنية كبيرة.

موعد مباراة إيران ومالي الودية

تقام المباراة الودية بين إيران ومالي يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخبان استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية ولبنان وقطر، بينما تبدأ المواجهة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إيران ومالي

لن تكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية، بعدما تقرر إقامتها في أجواء مغلقة بعيدًا عن التغطية التلفزيونية المعتادة، وأكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن اللقاء سيجرى داخل المعسكر المقام في تركيا دون حضور جماهيري أو نقل مباشر، وذلك بهدف منح الجهازين الفنيين مساحة أكبر للعمل بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، ما يعني أن الجماهير ستكتفي بمتابعة الأخبار والتقارير الرسمية التي تصدر عقب انتهاء المباراة.