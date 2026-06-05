الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 45 مليون

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 45 مليون

طلاب الإعدادية بالجيزة يؤدون غدا امتحانى الجبر والإحصاء والتربية الدينية

طلاب الإعدادية بالجيزة يؤدون غدا امتحانى الجبر والإحصاء والتربية الدينية

تطورات.. الاتحاد الإيراني يعلن موقف القنوات الناقلة لمواجهة...

تطورات.. الاتحاد الإيراني يعلن موقف القنوات الناقلة لمواجهة...

خطة البث الرسمية.. تردد قناة دازن الناقلة لكأس...

خطة البث الرسمية.. تردد قناة دازن الناقلة لكأس...

رسمياً.. القنوات الناقلة لمباراة إيران ومالي الودية قبل...

رسمياً.. القنوات الناقلة لمباراة إيران ومالي الودية قبل...

قطرات الكولاجين الطبيعية بديل البوتوكس

قطرات الكولاجين الطبيعية بديل البوتوكس

الصحة: تقديم 29 ألفا و510 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

الصحة: تقديم 29 ألفا و510 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

كشف ملابسات قيام قائد "تاكسي" بالسير برعونة والاصطدام بأحد الأشخاص بالمنوفية

كشف ملابسات قيام قائد "تاكسي" بالسير برعونة والاصطدام بأحد الأشخاص بالمنوفية

إخلاء عقارين في كفر طهرمس بحي الهرم بعد ظهور ميل

إخلاء عقارين في كفر طهرمس بحي الهرم بعد ظهور ميل

مصر تدين استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان

مصر تدين استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان

الرئيسية أخبار عالمية

تطورات.. الاتحاد الإيراني يعلن موقف القنوات الناقلة لمواجهة...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تطورات.. الاتحاد الإيراني يعلن موقف القنوات الناقلة لمواجهة...

تطورات.. الاتحاد الإيراني يعلن موقف القنوات الناقلة لمواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 06:29 مساءً - يواصل منتخب إيران استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026 من خلال مباراة ودية تجمعه بمنتخب مالي، في إطار البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، وتمثل هذه المواجهة محطة مهمة للمنتخب الإيراني الذي يسعى إلى اختبار العديد من الحلول الفنية والوقوف على مستوى اللاعبين أمام منافس يمتلك أسلوب لعب مختلفًا وقوة بدنية كبيرة.

موعد مباراة إيران ومالي الودية

تقام المباراة الودية بين إيران ومالي يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخبان استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية ولبنان وقطر، بينما تبدأ المواجهة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إيران ومالي

لن تكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية، بعدما تقرر إقامتها في أجواء مغلقة بعيدًا عن التغطية التلفزيونية المعتادة، وأكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن اللقاء سيجرى داخل المعسكر المقام في تركيا دون حضور جماهيري أو نقل مباشر، وذلك بهدف منح الجهازين الفنيين مساحة أكبر للعمل بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، ما يعني أن الجماهير ستكتفي بمتابعة الأخبار والتقارير الرسمية التي تصدر عقب انتهاء المباراة.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

أخبار ذات صلة

0 تعليق