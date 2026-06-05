إخلاء عقارين في كفر طهرمس بحي الهرم بعد ظهور ميل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 03:30 مساءً - شهدت منطقة كفر طهرمس بحي الهرم، حالة من الجدل بعد تداول معلومات حول وجود ميل بعقارين سكنيين مكونين من 12 طابقًا.

ومع تزايد التساؤلات حول حقيقة الأمر، تحركت اللجان الفنية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة، لتنتهي إلى اتخاذ قرار بإخلاء العقارين وفصل المرافق عنهما كإجراء احترازي لحماية السكان.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة بإخلاء العقارين الكائنين بشارع أحمد نور الدين بمنطقة كفر طهرمس، بعد ثبوت زيادة درجات الميل وفقًا للتقارير الهندسية وأعمال الرصد التي أجرتها اللجان الفنية المختصة على مدار أسابيع.

وجرى فصل جميع المرافق عن العقارين وإخلاء السكان منهما بالكامل، عقب انتقال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة إلى موقع العقارين وإجراء الفحوصات والمعاينات الفنية اللازمة للوقوف على حالتهما الإنشائية.

وكانت الجهات المختصة قد تلقت بلاغًا يفيد بظهور فاصل وميل بين العقارين، وعلى الفور انتقلت لجنة هندسية ومسؤولو حي الهرم إلى الموقع لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينات وفحوصات فنية شاملة للعقارين، حيث كشفت نتائج الفحص عن وجود ميل ويستدعي إخلاء السكان من العقارين.

وعلى ضوء نتائج المعاينات، قررت الجهات المختصة إخلاء العقارين بشكل فوري ومنع الإقامة داخلهما لحين الانتهاء من الفحص الفني وإعداد تقرير هندسي نهائي يحدد حالتهما الإنشائية والإجراءات المطلوبة بشأنهما.

وأكدت الجهات المعنية أن الأجهزة التنفيذية واللجان الفنية المختصة تتابع الموقف على مدار الساعة، مشددة على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تستند إلى التقارير الفنية والهندسية المعتمدة.