اتحاد المبدعين العرب يهنئ الأستاذ أحمد الدباني النعيمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 03:29 مساءً - تقدم اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سعادة الأستاذ أحمد الدباني النعيمي بمناسبة انتخابه رئيساً لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في قيادة الجمعية نحو المزيد من الإنجازات التي تخدم الموهوبين والمبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

وأكد الإعلامي الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة، أن اختيار الأستاذ أحمد الدباني النعيمي لهذا المنصب يعكس ما يتمتع به من خبرة وكفاءة ورؤية داعمة للإبداع والابتكار مشيراً إلى أن مسيرته المهنية والمجتمعية حافلة بالإنجازات والمبادرات الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب وتعزيز ثقافة التميز والإبداع.

وأضاف الدكتور أحمد نور أن الأستاذ أحمد الدباني النعيمي يعد أحد الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال دعم الموهوبين وتنمية القدرات البشرية، كما أنه أسهم خلال السنوات الماضية في بناء جسور من التعاون المثمر بين الجمعية والاتحاد في العديد من المبادرات والبرامج المشتركة الرامية إلى دعم المبدعين والموهوبين وإبراز إنجازاتهم على المستويين العربي والدولي.

وأشار الاتحاد إلى أن التعاون بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين واتحاد المبدعين العرب شهد تطوراً ملحوظاً من خلال المشاركة في المؤتمرات والملتقيات وآخرها التعاون في إقامة الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية في نسخته السادسة، كما أن هناك تعاون في المبادرات التي تستهدف اكتشاف المواهب ورعاية المبدعين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.

وأعرب اتحاد المبدعين العرب عن تطلعه إلى تفعيل آفاق التعاون مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين خلال المرحلة المقبلة من خلال إطلاق مبادرات مشتركة وبرامج نوعية تسهم في دعم المواهب العربية وتعزيز الابتكار والإبداع وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وفي ختام التهنئة جدد الدكتور أحمد نور تمنياته للأستاذ أحمد الدباني النعيمي بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وأن تشهد جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في عهده المزيد من النجاحات والإنجازات التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للإبداع والابتكار والتميز.