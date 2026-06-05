رسمياً.. القنوات الناقلة لمباراة إيران ومالي الودية قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 06:29 مساءً - ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 يخوض منتخب إيران اختبارًا وديًا جديدًا عندما يلتقي منتخب مالي في مباراة يسعى خلالها الجهاز الفني إلى تقييم جاهزية اللاعبين والاطمئنان على الحالة الفنية للفريق قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.

وتعد المواجهة فرصة مهمة للمنتخبين لتجربة العديد من الأسماء والخطط، خاصة مع اقتراب موعد البطولة ورغبة كل طرف في الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل ضربة البداية.

موعد مباراة إيران ومالي الودية

يستضيف المعسكر المقام في تركيا المباراة الودية بين المنتخبين يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، ومن المنتظر أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر ومصر ولبنان، بينما تبدأ عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيران ومالي؟

لن يتم بث المباراة عبر أي قناة فضائية أو منصة رقمية، بعدما تقرر إقامة اللقاء بعيدًا عن الحضور الجماهيري والتغطية التلفزيونية، وأوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المباراة ستلعب خلف أبواب مغلقة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب، وهو ما يعني عدم إتاحة مشاهدة اللقاء بشكل مباشر، مع الاكتفاء بنشر تفاصيل ونتيجة المباراة عقب نهايتها عبر القنوات الرسمية.