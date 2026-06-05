طلاب الإعدادية بالجيزة يؤدون غدا امتحانى الجبر والإحصاء والتربية الدينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 06:30 مساءً - يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا السبت، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدون امتحاني مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية، وذلك في ثاني أيام امتحانات نهاية العام.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت أمس الخميس بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة داخل اللجان.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، للتأكد من انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى الأربعاء المقبل وفق الجدول المعلن، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التعليمية لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف الثالث الأحد 7 يونية 2026 امتحان مادة الهندسة، الإثنين 8 يونية 2026 امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، الثلاثاء 9 يونية 2026 امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 10 يونية 2026 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.