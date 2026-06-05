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كشف ملابسات قيام قائد "تاكسي" بالسير برعونة والاصطدام بأحد الأشخاص بالمنوفية

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كشف ملابسات قيام قائد "تاكسي" بالسير برعونة والاصطدام بأحد الأشخاص بالمنوفية

كشف ملابسات قيام قائد "تاكسي" بالسير برعونة والاصطدام بأحد الأشخاص بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 05:18 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة أجرة "تاكسى" بالسير برعونة والإصطدام بأحد الأشخاص بالمنوفية ولاذ بالفرار.

 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الأجرة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم مركز شرطة السادات بالمنوفية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 29 مايو المنقضى حال سيره بدائرة المركز وإصطدامه بأحد الأشخاص دون إصابته وفراره خشية تعدى المواطنين عليه.

 

تم التحفظ على السيارة الأجرة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

 


 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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