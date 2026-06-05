وائل جمعة: الأهلى في وقت صعب ويحتاج لتكاتف الجميع عشان نسيطر محلياً وأفريقياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 04:24 مساءً - تحدث وائل جمعة مدير الكرة بالنادى الأهلى عن عودته مجدداً للقلعة الحمراء وذلك عبر حسابه على إنستجرام ، وكتب الصخرة :"سعيد بعودتي مرة تانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجددا بإذن الله علي الكرة الأفريقية والمحلية والتطلع للعالمية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا علي حسن وكرم الضيافة والتي لم أشعر يوما فيها بالغربة.. ادام الله عليها الأمن والأمان والرخاء".

ويضيف وائل جمعة :"شكر وتقدير للمسئولين في قنوات BEIN SPORTS على السماح لي بالانضمام وتلبيه نداء النادي الأهلي وعلي رأسهم السيد ناصر الخليفي رئيس مجموعة BEIN الإعلامية .. وكامل الادارة القطرية للقناة وزملائي واصدقائي الذين عشت معاهم أفضل سنوات حياتي".

وتابع مدير الكرة بالأهلى:"وكل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم علي تواجدي في بيتي مرة تانية.. وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له.. وان شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز..دائما وأبدا الأهلى فوق الجميع".

رسمياً.. الأهلي يعلن تعيين وائل جمعة مديراً للكرة خلفا لوليد صلاح الدين

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، تعيين وائل جمعة لاعب الفريق السابق مديراً لكرة بالفريق خلفاً لوليد صلاح الدين.

على صعيد متصل، وجّه النادي الأهلي، الشكر لـ وليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الفترة التي قضاها في موقع المسئولية ضمن منظومة العمل بقطاع كرة القدم، ويُعرب النادي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها وليد صلاح الدين طوال فترة عمله، وحرصه على أداء مهمته على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة الأهلي، ويتمنى النادي كل التوفيق لوليد صلاح الدين في خطواته المقبلة.