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الصحة: تقديم 29 ألفا و510 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

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الصحة: تقديم 29 ألفا و510 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

الصحة: تقديم 29 ألفا و510 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 05:18 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 29 ألفاً و510 خدمات طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الخميس 4 يونيو الجاري.

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

 

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الخميس بلغ 744 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 42 حالة، منها 36 حالة في مكة المكرمة (15 حالة بالأقسام الداخلية، و7 حالات بالرعاية المتوسطة، و13 حالة بالرعاية المركزة، بالإضافة إلى حالة في الحضانة)، و6 حالات في المدينة المنورة (4 حالات بالرعاية المركزة وحالتين بالأقسام الداخلية).

 

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

 

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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