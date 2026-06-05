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هدف دوسكي مع العراق أمام إسبانيا في ودية...

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هدف دوسكي مع العراق أمام إسبانيا في ودية...

هدف دوسكي مع العراق أمام إسبانيا في ودية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 03:29 مساءً - فرض منتخب العراق التعادل على نظيره الإسباني خلال المباراة الودية التي تجمعهما استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما نجح في الرد على هدف التقدم الإسباني خلال الشوط الأول من اللقاء.

هدف إسبانيا ضد العراق إستعداد لكأس العالم 

ودخل منتخب إسبانيا المباراة بقوة، وتمكن من هز الشباك مبكرًا في الدقيقة 16 عن طريق فيران توريس، الذي استغل مهاراته الفردية في اختراق الدفاع العراقي، قبل أن يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت مرمى أسود الرافدين.

هدف العراق أمام إسبانيا 

ولم يستسلم المنتخب العراقي بعد الهدف، بل واصل محاولاته الهجومية من أجل العودة في النتيجة، ونجح في تحقيق مبتغاه عند الدقيقة 27.

واستغل دوسكي فرصة سانحة ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، أخطأ حارس المنتخب الإسباني في تقديرها والتعامل معها، لتسكن الشباك ويعلن الحكم هدف التعادل للعراق.

وتعد هذه المواجهة جزءًا من برنامج الإعداد الخاص بالمنتخبين قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث يسعى كل منهما للوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل خوض غمار البطولة العالمية.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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