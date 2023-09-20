انت الأن تتابع خبر قمة يابانية إيرانية في نيويورك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتمع رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو الأربعاء، بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي وناقشا مجموعة من القضايا الدولية شملت الملف الإيراني النووي.

وأكد كيشيدا، حسب بيان صحفي صدر من البعثة اليابانية في نيويورك، أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات واستقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط على أساس علاقة الصداقة التاريخية بين اليابان وإيران، فيما قال رئيسي أنه يسعى إلى توسيع العلاقة الثنائية بين اليابان وإيران في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة (البرنامج النووي الايراني)، واتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بشأن هذه المسألة وبحثا ايضا مواضيع دولية تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط وشرق آسيا إضافة الى أهمية ضمان الأمن البحري وسلامة الملاحة وتأمين سلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.