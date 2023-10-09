أخبار عالمية / العالم

أبوعبيدة : الاحتلال قتل 4 من أسراه في غزة

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر أبوعبيدة : الاحتلال قتل 4 من أسراه في غزة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة، الإثنين، أن القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة واليوم أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين رفقة آسريهم من مقاتلي القسام الذين اقتادوهم إلى القطاع خلال عملية طوفان الاقصى .

وقال أبو عبيدة على قناته في “تليغرام”: “قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام”.

وفي وقت سابق، قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: “لدينا عدد كبير من الأسرى من بينهم ضباط كبار، وارتقى العديد من الشهداء، ودخلنا هذه المعركة، ومستعدون لدفع ما يستلزم للانتصار”.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا