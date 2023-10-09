انت الأن تتابع خبر أبوعبيدة : الاحتلال قتل 4 من أسراه في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة، الإثنين، أن القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة واليوم أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين رفقة آسريهم من مقاتلي القسام الذين اقتادوهم إلى القطاع خلال عملية طوفان الاقصى .

وقال أبو عبيدة على قناته في “تليغرام”: “قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام”.



وفي وقت سابق، قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: “لدينا عدد كبير من الأسرى من بينهم ضباط كبار، وارتقى العديد من الشهداء، ودخلنا هذه المعركة، ومستعدون لدفع ما يستلزم للانتصار”.