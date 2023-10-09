انت الأن تتابع خبر وزارة الداخلية في غزة تحذر من ارتكاب الاحتلال لإبادة جماعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة من ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي لجرائم ابادة جماعية في قطاع غزة .



قال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، الاثنين، إن القطاع يتعرض لإبادة جماعية، والاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يهدم البيوت فوق رأس ساكينها في جميع مناطق القطاع.

وتبع : "الآن غزة تتعرض لإبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر، وهناك آلاف الغارات بشكل متزامن وآلاف القذائف تصب من الطائرات والبوارج الحربية ومن المدفعية الإسرائيلية، وجميعها تضرب في كل مناطق قطاع غزة بشكل مباشر" وفق البزم.



وأضاف أن في القطاع المحاصر "ليس لديه كهرباء ولا ماء ولا يوجد لدينا ما يكفي لتضميد الجراح".



هذا ويتعرض القطاع حاليا إلى "قصف عنيف" على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما طال القصف شمال مخيم الشاطئ، فيما وردت أنباء عن شهداء وجرحى جراء القصف.