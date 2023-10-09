انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تقصف مدينة بئر السبع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف مدينة بئر السبع بدفعة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين" في غزة.



يأتي هذا يالتزامن مع قصف كتائب القسام مدينة القدس المحتلة بدفعة من الصواريخ ردا على القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين في غزة.



وأظهر مقطع فيديو آثار القصف إثر سقوط صاروخ على مستوطنة بيتار عيليت جنوب غرب القدس.



وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات جنوب القدس ومحيط بيت لحم.