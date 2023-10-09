مجلس الامن يعقد جلسة بشأن العراق

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رياض - احمد صلاح - يعقد مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسة تحت عنوان "الوضع فيما يتعلق بالعراق" يطلع خلالها الأعضاء، على التقرير الـ 38 للأمين العام عن تنفيذ الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن رقم 2107 الصادر في 2013 وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 2682 لعام 2023.

ويتعلق القرار 2682، بإعطاء البعثة الأممية في العراق، الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية، مع الأخذ في الاعتبار مساهمات المجتمع المدني.