انت الأن تتابع خبر اتفرج .. حزب الله ينعى أحد مجاهديه .. والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى حدود لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعت المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله "الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم من بلدة عيترون الجنوبية"، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر الإثنين.

وفي الوقت نفسه، ذكر المراسل أن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع لبنان، يأتي هذا بعدما أفادت قناة إسرائيلية بإصابة 6 جنود إسرائيليين -أحدهم في حالة حرجة- جراء عملية نفذها مقاتلون تسللوا عبر الحدود من جنوب لبنان، وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن العملية.

صورة الشّهيد حسام محمد إبراهيم من بلدة عيترون من حزب الله: