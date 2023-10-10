انت الان تتابع خبر الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية المحرمة دولياً على غزة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشارت وسائل الإعلام إلى ان زوارق الاحتلال تطلق الثلاثاء القنابل الفسفورية المحرمة دولياً.

وكانت قد تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية الإثنين، أن قوات الاحتلال تستخدم الفسفور المحرم دوليًّا خلال غاراتها على قطاع غزة.

هذا وأعلنت مصادر فلسطينية الثلاثاء، إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث.

وقالت الوزارة إن 765 مواطنا فلسطينيا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، وإصابة 4000 مواطن آخر بجروح مختلفة.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على غربي مدينة غزة، كما قامت مدفعية الاحتلال بقصف مواقع بشمال قطاع غزة، في حين دوّت صافرات الإنذار بمستوطنات ناحل عوز ومفلاسيم ونير عام في غلاف غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم استبعاد الاشتباه في تسلل "طائرة معادية" من قطاع غزة إلى مستوطنات الغلاف.

من ناحية ثانية، لا يوجد لدى الجهات الرسمية الإسرائيلية أي ارقام لأعداد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.