انت الأن تتابع خبر الليكود يعلن التوجه نحو اقامة حكومة طوارئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل أن قادة الائتلاف وافقوا على إقامة حكومة طوارئ قومية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات التي يطغى عليها اليمين في تاريخ إسرائيل، قد دعا زعماء المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة فورا، ساعيا إلى حشد دعم أكبر لأي قرار بالرد على معركة طوفان الأقصى.



وقال نتنياهو إنه يدعو لتشكيل حكومة وحدة على غرار تلك التي تم تشكيلها مع مناحيم بيغن خلال حرب الأيام الستة.



يذكر أن رئيس حزب الليكود المعارض وقتها مناحيم بيغن انضم إلى حكومة رئيس الوزراء ليفي أشكول دون شروط.