انت الأن تتابع خبر الاحتلال يهدد مصر بقصف المساعدات المرسلة لغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت القناة 12 العبرية،الثلاثاء، ان دولة الاحتلال هددت مصر في رسالة انها ستقصف المساعدات الانسانية إلى غزة اذا جرى تقديمها الى القطاع المحاصر.

وتفرض اسرائيل خناقا مشددا على القطاع فيما يبدو لاجبار الغزيين الى المغادرة الى مصر في ترانسفير جديد بعد ان قصفت معبر رفح عدة مرات.

وكان وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد أعلن ، الاثنين، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين

وأضاف الوزير في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 788 والجرحى إلى 4100 جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه تم قصف نحو 200 هدف في ضاحية الرمال بغزة وفي خان يونس الليلة الماضية.

