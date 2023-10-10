انت الأن تتابع خبر الأونروا : نزوح قرابة 200 الف شخص من غزة خلال 4 ايام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الثلاثاء، أن أكثر من 187,518 شخصًا نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أربعة أيام، مشيرًة الى أن العدد مرشح للارتفاع.

ووفق تقرير "الأونروا" الأخير حول الوضع في قطاع غزة، فإن 137,500 نازح يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا في كل مناطق قطاع غزة، فيما لا يزال حوالي 3,000 فلسطيني في غزة مهجرين في أعقاب التصعيد السابق.

وأشار التقرير إلى تزايد أعداد النازحين الباحثين عن مأوى في مدارس الأونروا، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى صعوبة الظروف في بعض الملاجئ التي تعاني من اكتظاظ، ومحدودية توافر المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن المدارس جميعها ليست مخصصة كملاجئ للطوارئ، وبالتالي فهي غير مُعدة لاستقبال النازحين داخليا.

وأكدت "الأونروا" بذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين داخليا، وأنها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وزعت الخبز على النازحين في الملاجئ موضحًة، أن 18 منشأة تابعة للأونروا، تضررت منذ 7 تشرين الأول، بالإضافة إلى تعرض مكتب الأونروا إقليم غزة، حيث يتواجد موظفون محليون ودوليون، لأضرار جانبية جراء الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة.

وأشارت إلى أن مدارس "الأونروا" في مختلف أنحاء قطاع غزة، لا تزال مغلقة.