انت الأن تتابع خبر أبوعبيدة : نمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساء اليوم وقد أعذر من أنذر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام ابو عبيدة : رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر..

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الثلاثاء، أن أكثر من 187,518 شخصًا نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أربعة أيام، مشيرًة الى أن العدد مرشح للارتفاع.

ووفق تقرير "الأونروا" الأخير حول الوضع في قطاع غزة، فإن 137,500 نازح يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا في كل مناطق قطاع غزة، فيما لا يزال حوالي 3,000 فلسطيني في غزة مهجرين في أعقاب التصعيد السابق.

وأشار التقرير إلى تزايد أعداد النازحين الباحثين عن مأوى في مدارس الأونروا، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى صعوبة الظروف في بعض الملاجئ التي تعاني من اكتظاظ، ومحدودية توافر المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن المدارس جميعها ليست مخصصة كملاجئ للطوارئ، وبالتالي فهي غير مُعدة لاستقبال النازحين داخليا.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء،ان ملف الاسرى لن يُفتح قبل نهاية المعركة. وشدد هنية، على أن المعركة "فلسطينية القرار والتنفيذ".

وأبلغ هنية كل الجهات التي تواصلت معهم بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة أن "هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة".

وأضاف: "واجب الأمة وقوى المقاومة المشاركة في معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت للرد على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس والضفة والحصار على غزة.