انت الأن تتابع خبر موقع امريكي : سياسات بايدن في المنطقة فاشلة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد موقع "إنترسبت" الإخباري،الثلاثاء، أن عملية طوفان الاقصى كشفت عما وصفته بـ"فشل ذريع" لسياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة.



وأوضح الصحفي مرتضى حسين، في مقال نشره الموقع، أن الإدارة الأميركية ظلت تركز في سياستها للمنطقة على توسيع نطاق "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، معتبرا أن بايدن استثمر الكثير من الموارد ورأسماله السياسي في ذلك المنحى.



وقال إن فرضية الأمر الواقع كانت وراء تلك الاتفاقيات وهي محاولة بادر بها الرئيس السابق دونالد ترامب وقادها صهره جاريد كوشنر، لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وذلك ببساطة عبر تجاهل الفلسطينيين والتعامل معهم كأنما لا صلة لهم بالموضوع.



وتكشف أحداث السبت أن هذا النهج القائم على "إغفال" ما هو فلسطيني، قد انهار الآن، وأن التوقعات بأن الفلسطينيين سيستسلمون للموت البطيء -وهو الافتراض الذي من الواضح أن بايدن استمر في تبنيه- لم يكن واقعيا على الإطلاق، وفق المقال.



واستدل كاتب المقال بحديث ليوسف منير الباحث غير المقيم بالمركز العربي في واشنطن، قال فيه "إذا انتبهت إلى التصريحات العلنية لكل الحكومات في الشرق الأوسط فلطالما ظلت تشدد منذ سنوات على ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية ذلك لأنه لا يمكن تجاهلها".