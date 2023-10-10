انت الأن تتابع خبر تهديد القسّام دخل حيز التنفيد .. فيديو وصور آثار القصف في عسقلان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت المهلة التي منحتها حماس لقوات الاحتلال حيز التنفيذ، الساعة الخامسة عصر الثلاثاء، باخلاء مدينة عسقلان، إذ تعرضت عسقلان لأكبر رشقات صاروخية.

وأفادت مصادر بوقوع إصابات، وتحدثت القناة الـ14 الاحتلالية عن سقوط قتلى واندلاع النيران في عدد من الأماكن.

وكان الناطق باسم كتاب القسام ابو عبيدة قال : رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر..

وأمر جيش الاحتلال من إعلاميين مرابطين في عسقلان المتاخمة لقطاع غزّة بمغادرتها قبيل مهلة إنذاراً أصدرته كتائب القسّام لسكان هذه المدينة بمغادرتها قبل الساعة الخامسة مساء اليوم

ولوحظ انقطاع البثّ المباشر من هذه المدينة المتاخمة لغلاف غزّة بعد أربعة أيام أيام من التغطية شبه المتواصلة منذ اشتعال جبهة غزّة عقب اجتياح مقاتلين فلسطينيين المنطقة الجنوبية لفلسطين المحتلة .