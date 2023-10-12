انت الأن تتابع خبر واشنطن ترفع مستوى تحذير السفر الى الاراضي المحتلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الخميس، رفع مستوى تحذير سفر مواطنيها إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة إلى المستوى الثالث.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إنها رفعت التحذير للمستوى الثالث، داعية إلى إعادة النظر بالسفر لتلك المناطق وعدم السفر إلى في حالات الضرورة القصوى، بسبب “الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح”.

كما أبقت الخارجية تحذيرها من السفر إلى قطاع غزة المحاصر في المستوى الرابع.

وأشار البيان إلى إمكانية تعليق السفر في المعابر الحدودية بين إسرائيل وغزة مع مصر، داعية الراغبين في السفر إلى هناك لـ “الاستعداد لإقامة لأجل غير مسمى”.

من جانبه قال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل تمكنت من تأكيد هويات 97 شخصا محتجزين رهائن في قطاع غزة منذ هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت.

وأضاف في إفادة صحفية بثها التلفزيون أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة يهدف إلى القضاء على قدرة حماس على إدارة القطاع والسيطرة عليه.

وقال “الجيش يستعد للمرحلة المقبلة من الحرب” مشيرا إلى أن 222 جنديا قتلوا منذ يوم السبت.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.