الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مسؤولون روس إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين في هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على جنوب روسيا أسفر عن إلحاق أضرار بمبان سكنية في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود ومدينتي روستوف-أون-دون وكراسنودار.

مقتل 3 وإصابة 16 بهجوم أوكراني بمسيّرات على جنوب روسيا

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى إسقاط 249 طائرة أوكرانية مسيرة فوق المناطق الروسية الليلة الماضية، بما في ذلك 116 مسيرة فوق البحر الأسود و92 أخرى فوق منطقتي كراسنودار وروستوف الجنوبيتين.



على الجانب الآخر، قال مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية هاجمت كييف في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء مما أدى إلى اندلاع حرائق في مبنيين سكنيين ومقتل شخص واحد على الأقل.