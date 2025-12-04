الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الخميس تصعيدًا خطيرًا من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، شمل عمليات هدم واعتداءات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس.

هدم بناية وإصابة فلسطينيين باعتداءات المستوطنين واقتحام الأقصى

ففي منطقة واد الحمص جنوب شرق القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال بناية قيد الإنشاء مكونة من طابقين بعد اقتحامها برفقة آليات عسكرية، وفق ما أفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان.



وفي الخليل، أصيب سبعة فلسطينيين بجروح ورضوض جراء اعتداء مجموعات من المستوطنين المسلحين من مستعمرة "كرمي تسور" على مزارعين بين بلدتي حلحول وبيت أمر، حيث استخدموا الحجارة والهراوات وغاز الفلفل السام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى محمود عباس الحكومي في حلحول، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



أما في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، فقد أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عامًا برصاص حي في القدم، إضافة إلى عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة من المدخل الشرقي وسط إطلاق كثيف للنيران وقنابل الغاز.



وفي المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية.



كما شهدت رام الله اعتداءً جديدًا، حيث أصيب مواطن فلسطيني وابنته جراء هجوم مستوطنين متطرفين على طريق رام الله – نابلس قرب قرية اللبن الشرقية، وتم إحراق سيارتهما الخاصة، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون الشهر الماضي 621 اعتداءً في الضفة الغربية، تركزت في محافظات نابلس (133 اعتداء)، الخليل (112 اعتداء)، ورام الله والبيرة (93 اعتداء)، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين ضد القرى والتجمعات الفلسطينية.