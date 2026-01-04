الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، إنّ أكثر من 12 ألف طفل لا يزالون يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة الغربية المحتلة.

الأونروا: أكثر من 12 ألف طفل نازح قسريا في الضفة

وأطلقت "الأونروا" في شباط 2025 برنامجا طارئا للتعليم يهدف إلى دعم الأطفال النازحين.

وقد وفّرت الوكالة استمرارية التعلّم للطلبة من خلال مساحات تعلّم مؤقتة، والتعليم عن بُعد، وتوزيع مواد التعلّم الذاتي، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

ويشار إلى أن قرابة 48 ألف طفل يدرسون حاليا في مدارس الأونروا في الضفة الغربية المحتلة.