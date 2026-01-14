لقاء أساطرة كرة القدم.. محمد صلاح أمام ساديو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:23 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم، المواجهة النارية المرتقبة اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، بين منتخب الفراعنة والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026.

تتنظر الجماهير لقاء الأساطرة محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني قائد منتخب السنغال، بعد مشاركتهما خلال الـ 10 سنوات الأخيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يعد محمد صلاح ثاني أفضل هدافي الفراعنة بعدما سجل 11 هدفًا، بعد حسن الشاذلي الذي سجل 12 هدفًا.

أما ساديو ماني فقد سجل 10 أهداف مؤثرة في مشوار أسود التيرانجا القاري، وصاحب حضور مؤثر مع منتخب السنغال.